Şehzadeler´de kuvvetli rüzgar dershanenin çatısını uçurdu

"O benim sünnetim değildi"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA´nın Şehzadeler ilçesinde, dershane binasının uçan çatısı caddeyi trafiğe kapattı. Çatı düştüğünde yayaların ve araçların olmaması olası bir faciayı önledi.

Olay, saat 01.00 sıralarında ilçeye bağlı Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Metoroloji Genel Müdürlüğü'nün valiliklere `Acil´ koduyla fırtına uyarısında bulunmasının ardından Manisa'da da ekipler teyakkuz durumuna geçti. Merkez Şehzadeler ilçesinde etkisini gösterdi. Mustafa Kemalpaşa Caddesi Beyaz Fil binası önündeki bir dershaneninin 100 metre karelik dev çatısı fırtınanın etkisiyle yerinde çıkarak cadde ortasına düştü. Çatının caddeyle buluştuğu anda yoldan geçenlerin olmaması büyük bir faciayı önledi. Yol trafiğe kapandı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri çatıyı bulunduğu yerden kaldırarak yolu trafiğe açtı.



MANİSA 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:50

GÜNEŞ 08:18

ÖĞLE 13:14

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:00

YATSI 19:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.