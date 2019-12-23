(Özel) Hayatını hiçe saydı, tek derdi kendini adadığı sokak hayvanları Geçirdiği 3 ameliyatın ardından vücudundaki 8 kırıkla yaşamını sürdüren ve sokak hayvanları için parklarda yatan Herdem Atmaca: “Ben ölümden korkmuyorum. Öldükten sonra bu hayvanlara ne olacağını düşünüyorum. Bu hayvanlar ölmesin.”

– Manisa’da yaklaşık 6 ay önce geçirdiği trafik kazası sonrası tedavisini tamamlayan yaşlı kadın, hava almak için çıktığı parkta yolu sokak hayvanlarıyla kesişti. Sokak hayvanlarının kendisine olan ilgisinden etkilenen yaşlı kadın geçirdiği 3 ameliyat ve vücudundaki 8 kırıkla kendini sokak hayvanlarına adadı.

Manisa’da yaşayan bir çocuk annesi 59 yaşındaki Herdem Atmaca, gösterdiği duyarlılıkla örnek oldu. Yaklaşık 6 ay önce bir otomobilin çarpması sebebiyle kaldırıldığı hastanede hayata tutunan Atmaca, geçirdiği 3 ameliyatın ardından vücudundaki 8 kırıkla yaşamanı sürdürüyor. Tedavisinin ardından hava almak için çıktığı parkta doğum yapan bir sokak köpeğine rastlayan Atmaca’nın, hayatı bir anda değişti. Kendi yaşadığı acıyı unutan Atmaca, bakımını üstlendiği kedi ve köpekleri için hayata tutundu. Geçirdiği kazanın ardından hayatı perişan olan Atmaca, zaman zaman akrabalarının yanında bazen de hayatını adadığı sokak hayvanlarıyla birlikte parklarda yatıyor.

Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamayan Atmaca, “6 ay önce bir kaza geçirdim. Ölümden döndüm. 3 ameliyat geçirdim. Ameliyattan sonra evde sıkıldığım için sokağa çıktım. Sonra parkta köpeğin doğurduğunu gördüm. Bunlara sahip çıktım. Ölmesinler dedim. Ben çok acı çektim. Şu an bile acı çekiyorum. Benim gidecek yerim bile kalmadı. Kendi akrabalarıma sığındım. Bu hayvanları görünce buradan ayrılmak istemedim. Kendi acımı ve kırıklarımı bile unuttum. Ben ağrı kesiciler ile yaşıyorum. Ben bu kaza yüzünden her şeyimi kaybettim. Ama bu canlıları kaybetmek istemedim. Ben ölümden korkmuyorum. Öldükten sonra bu hayvanlara ne olacağını düşünüyorum. Bu hayvanlar ölmesin” diye konuştu.

MANİSA 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:50

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