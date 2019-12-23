Manisa'da uyuşturucu operasyonu

"O benim sünnetim değildi"

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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 15 adet ekstasy hap, 110 gram hap parçacığı, 250 gram esrar ile bir miktar para ele geçirilirken 3 kişi tutuklandı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 5 adet ekstasy hap, 110 gram hap parçacığı, 250 gram esrar ile bir miktar para ele geçirildi.

Öte yandan operasyon kapsamında 5 kişi gözaltına alınırken H.A., M.C.D., ve F.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MANİSA 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:50

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