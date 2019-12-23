Turgutluspor'da 4 genç kadroda

"O benim sünnetim değildi"

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-TFF 3. Lig 2. Grup'ta devre arasında kampa gitmeyip kendi tesislerinde çalışan Turgutluspor'da altyapıdan 4 genç futbolcu A takıma katıldı. Kırmızı-siyahlılarda Mert Yaşar Canseven, Mustafa Kemal Aktaş, Necati Yönak ve Berkant Kanık, Irlamaz Tesisleri'nde takımla beraber antrenman yapıyor. Turgutlu'da sakatlığı devam eden sol bek Yiğit Yöney takımdan ayrı çalışmalarını sürdürürken ligin son maçında dizinden sakatlanan Kenan Gürman ise antrenmanlara çıkamıyor.



MANİSA 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:50

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