Kadınlar Yunusemre Belediyesiyle yüzme öğreniyor

"O benim sünnetim değildi"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yunusemre Belediyespor’un kadınlara yönelik düzenlediği kış yüzme kursunda üçüncü etap gündüz dönemi başlıyor.

Yunusemre Belediyespor’un kadınlara yönelik gerçekleştirdiği yüzme kursunda üçüncü etap 24 Aralık Salı günü başlıyor. Yunusemre Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen kurslar Atatürk Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda düzenleniyor. Salı ve perşembe günleri 12.15 13.15 saatleri arasında yapılacak kurs için kayıtlar sürüyor. 16 Ocak 2020 tarihine kadar devam edecek kurs hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşların 444 62 09 nolu çağrı merkezini arayabileceği gibi Yunusemre Belediyesi Spor Kulübüne de başvuruda bulunabilecekleri bildirildi.

MANİSA 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:50

GÜNEŞ 08:18

ÖĞLE 13:14

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:00

YATSI 19:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.