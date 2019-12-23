Manisa’da Sarıkamış Şehitleri anıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği işbirliğinde Sarıkamış Harekatı’nın 105'inci yılı dolayısıyla bir anma programı düzenlendi.

Tarihin en dramatik savaşlarından biri olan Sarıkamış Harekatı’nda şehit olan vatan evlatları Manisa’da düzenlenen programla anıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği işbirliğinde Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen programda ilk olarak askerlerin zorlu iklim, arazi koşullarına, düşmana ve yokluğa karşı Sarıkamış’ta verdiği mücadeleyi anlatan fotoğrafların yer aldığı Beyaz Ölüm Sergisi açıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Öztürk Demir, protokol üyeleri sergide yer alan fotoğraflar hakkında bilgiler aktardı.

Sergi açılışının ardından Sarıkamış şehitleri anma programına geçildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma programında ilk olarak Kuranı kerim tilaveti okundu. Programın açılış konuşmasını ise Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Öztürk Demir yaptı. Sarıkamış harekatının isimsiz kahramanlarından bir tanesi olan Meryem Atmaca'yı anlatan Demir, Meryem Atmaca'nın babasından kalan 10 bin altınla son kalan bin 800 askeri esir kamplarından kurtardığını belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e de konuşmasında teşekkür eden Öztürk Demir, Sarıkamış anıtıyla alakalı çalışmaların son safhaya geldiğini, kısa bir süre içerisinde Manisa'da Sarıkamış anıtının dikileceğini söyledi.

Programda daha sonra Ege Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Mert konuşma yaptı. Konuşmasına Sarıkamış harekatının tarihi özetiyle başlayan Mert, daha sonra Sarıkamış harekatı boyunca Türk askerinin yaşadığı zorlukları kitaplardan alıntılar yaparak anlattı. Prof. Dr. Hasan Mert'in konuşmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu tarafından Mert'e plaket takdim edildi. Programda daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin minik semazenleri sahne aldı. Sarıkamış Şehitleri Anma programı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularından Batuhan Nil ve Selim Can Doğancı’nın birlikte yazıp yönettikleri “Hazar” adlı oyun sahnelendi.

Programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanları Nursel Ustamehmetoğlu ve Azmi Açıkdil, Kütür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan, Ege Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Mert ve vatandaşlar katıldı.

MANİSA 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:50

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