Lise öğrencileri TEMA gönüllüsü oldu

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Talat Zurnacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencileri TEMA gönüllüsü oldu. 29 öğrencinin sınıfça TEMA gönüllüsü olması nedeniyle TEMA Vakfı Genel Merkezi, öğrencilere üye kartı, rozet ve sınıf kapısı girişine takılmak üzere ‘Yeşil Yaprak’ gönderdi.

Amaçlarının her yaştan öğrenciye çevre bilinci aşılamak olduğunu söyleyen TEMA Temsilcisi İbrahim Ateş, “Genç TEMA gönüllüsü öğrencilerimizin küçük öğrencilere ve çevrelerindeki insanlara örnek davranışlar sergileyerek, sürdürülebilir bir yaşamın sigortaları olacağını inanıyorum.” dedi.

TEMA’nın gönüllülük işi olduğuna vurgu yapan Okul Müdürü Ali Rıza Kan ise 29 öğrencinin bu işe gönüllü olmasının okul adına gurur verici olduğunu söyledi.

Okulda düzenlenen törene Okul Müdürü Ali Rıza Kan, TEMA Salihli Temsilcisi İbrahim Ateş, okul TEMA temsilcisi Selin Akkaya ile öğrenciler katıldı.

MANİSA 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:50

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