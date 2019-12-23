Manisa FK'da Dilaver kalacak

- TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk devresini 42 puanla lider tamamlayan Manisa Futbol Kulübü'nde takımdan ayrılacağı iddia edilen orta saha Dilaver Güçlü'nün ikinci yarı hazırlıklarına katılacağı açıklandı. Samsunspor ve Sakaryaspor'un talip olduğu deneyimli oyuncuyu teknik direktör İsmail Ertekin'in bırakmayı düşünmediği ve Dilaver'in perşembe günü takımla idmanda yer alacağı açıklandı. Bu sezonun ilk yarısında 15 maça çıkan Dilaver 7 gol atarak önemli skor katkısında bulundu. Siyah-beyazlılarda Anıl, Ömer ve Taha Can ise takımdan resmen ayrılmıştı. Kulüp bulması istenen, takımdan ayrılmayınca sezon başından beri kadro dışı olan İsmail Haktan'ın durumu ise belirsiz.



MANİSA 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:50

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