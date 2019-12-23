(ÖZEL) Kanseri yendi, şampiyon oldu

- MANİSA'nın Salihli ilçesinde yakalandığı kanser hastalığını zorlu bir tedavi sürecinin ardından yenmeyi başaran milli muaythai sporcusu Onur Güler, Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası IFMA-EMF Antalya Açık Kupası'nda rakiplerini yenerek şampiyonluğa ulaştı.
MANİSA
23 Aralık 2019 Pazartesi
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