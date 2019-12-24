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İlçe Sağlık Müdürü’nden soba zehirlenmelerine karşı uyarı

İHA

İlçe Sağlık Müdürü’nden soba zehirlenmelerine karşı uyarı

Son dönemlerde artan soba zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulunan Kula İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, "Eğer evinizde bir karbonmonoksit kaçağından şüphelenirseniz yapacağınız ilk şey orayı terk etmektir. Sanki yangın varmış gibi hareket edilmesi gerekir ve giderken açabileceğiniz pencere ya da kapı varsa açılması gerekir" dedi.
Kula’da son günlerde yağışlı ve rüzgarlı hava şartlarından dolayı meydana gelen karbonmonoksit gazı zehirlenmelerinin ardından, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, uyarılarda bulundu. Sobanın değil, ihmalin ölümlere yol açtığını söyleyen Dr. Kaçar, bu gibi durumlarla karşılaşıldığında yapılması gerekenleri anlattı. Karbonmonoksit gazı zehirlenmelerinin, yanlış bilgileri, kullanım hataları ve ihmalleri sonucunda soba, şofben, kombi ve bacalardan kaynaklanan zehirlenmeler, özellikle alçak basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaştığına dikkat geçen Dr. Kaçar, "Ülkemizde özellikle, Güneybatı yönünden esen Lodos rüzgarının estiği günlerde her yıl onlarca kişi ısınma araçlarından sızan karbonmonoksit gazı ile zehirlenmektedir. Vatandaşlarımızın bu araçlarla ilgili yanlış bilgileri, kullanım hataları ve ihmalleri sonucunda soba, şofben, kombi ve bacalardan kaynaklanan zehirlenmeler özellikle alçak basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır. Mevsim itibariyle önümüzdeki günlerde karbonmonoksit zehirlenmelerinde artış olabileceği düşünülerek vatandaşlarımızın özellikle, Karbonmonoksit zehirlenmelerinden korunmak için evin içinde ve civarında alınması gereken birçok önlem bulunmaktadır” dedi.
Karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı alınabilecek önlemlerden de bahseden Dr. Kaçar, “Kullandığımız soba, kombi, şofben ve bacaların sertifikalı ve eğitimli profesyonellere düzenli olarak kontrol ettirilmesi, düzenli olarak baca deliği ve havalandırmanın yeterli olduğundan ve yanan gazın rahat bir şekilde dışarı verildiğinden emin olunması, karbonmonoksit zehirlenmesinin belirtileri ve yapılması gerekenler hakkında bilgi sahibi olunması, kömürlü sobalarda yakıtın üstten yanmasının sağlanması ve böylece soba içinde ortaya çıkan zehirli gazın yanarak sobayı terk etmesini sağlamak, soba aşırı doldurulmamalıdır, yanan sobaya üstten kesinlikle yakıt takviyesi yapılmaması, yatmadan önce kesinlikle sobaya yakıt konulmaması, lodoslu havalarda sobalı odada kesinlikle yatılmaması, lodoslu havalarda kesinlikle soba yakılmamalıdır. Soba zehirlenmelerinin büyük çoğunluğu Lodoslu havalarda yakılan sobalardan kaynaklanmaktadır ve bacaların, çatıların en üst seviyesinin 5080 santimetre üzerinde olması gerekir. Eğer evinizde bir karbonmonoksit kaçağından şüphelenirseniz yapacağınız ilk şey orayı terk etmektir. Sanki yangın varmış gibi hareket edilmesi gerekir ve giderken açabileceğiniz pencere ya da kapı varsa açılması gerekir. Öncelikle 112 Acil Servis'i arayın ve derhal hastaneye gidin, ailenizin bütün fertlerini karbonmonoksit zehirlenmesi açısından kontrol ettirin. Unutulmamalıdır ki; soba değil, ihmal öldürür” ifadelerini kullandı.

MANİSA

24 Aralık 2019 Salı

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