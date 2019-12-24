Yunusemre’de tekvando kursu yoğun ilgi görüyor

Çocukları spora yönlendiren Yunusemre Belediyespor, kış dönemi taekwondo kurslarında başarılı sporcular yetiştiriyor.

Yunusemre Belediyespor kış taekwondo kursunda öğrenciler Uzak Doğu sporu yapmayı, vücudunu zinde tutmayı öğreniyor. Yunusemre Belediyesi’nin katkılarıyla Antrenörler Serap Aydeniz ve Zekai Demir rehberliğinde gerçekleştirilen kurs, Muradiye Sosyal Tesislerde saat 10.00 12.00, Gediz Spor Tesisleri’nde de pazartesi salı ve perşembe günü saat 16.30 18.00 arasında yapılıyor. Kursta çocuklara bir yandan Uzak Doğu sporlarını öğretirken; bir yandan da yarışmalara hazırladıklarını kaydeden Teakwondo Antrenörü Serap Aydeniz, bu konuda en büyük destekçileri Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve Kulüp Başkanı Arif Alkan’a teşekkür etti.

MANİSA 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:50

GÜNEŞ 08:19

ÖĞLE 13:14

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:00

YATSI 19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.