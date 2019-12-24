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Sağlık evlerindeki ebeler Salihli’de eğitimden geçti

İHA

Manisa'da sağlık evlerinde görevli ebeler 'Sağlık evinde verilen sağlık hizmetlerine yönelik güncel yaklaşımlar' konulu eğitimden geçti. Salihli'de düzenlenen ve 3 gün devam eden eğitime, yaklaşık 115 ebe katıldı.

Sağlık evlerindeki ebeler Salihli’de eğitimden geçti

Manisa’da sağlık evlerinde görevli ebeler 'Sağlık evinde verilen sağlık hizmetlerine yönelik güncel yaklaşımlar' konulu eğitimden geçti. Salihli’de düzenlenen ve 3 gün devam eden eğitime, yaklaşık 115 ebe katıldı.
Lidya Sardes Termal Otel’de düzenlenen eğitimin açılış konuşmasını yapan Personel Hizmetleri Başkanı Ebru Taşık “Birinci basamak sağlık hizmetlerinin sunumu noktasında sağlık evi çalışanlarımız, kılcal damar görevi üstlenmektedir. Çünkü sizler halkımızla iç içe görev yapmaktasınız ve sizler sayesinde bu görevi vermekteyiz” dedi. Eğitime katılanlara ayrı ayrı teşekkür eden Taşık, maçlarının sağlık evinde çalışanlara katkı sunmak olduğunu söyledi.
Sağlık evi çalışanları ile bir arada olmaktan mutluluk ve gurur duyduğunu vurgu yapan Halk Sağlığı Başkanı Uz. Dr. Levent Dinçer, “Birinci basamağın ilerlemesinde, sağlık hizmetlerinin anlamlı ve kaliteli bir şekilde sunulmasında sizlerin yeri doldurulamaz. Sizlerin bizler için değerli olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Bizler her zaman sizlerin yanınızda olması konusunda söz veriyoruz. Sizlerden tek beklediğimiz birinci basamağın tedavisinin ilerlenmesinde, sağlanmasında bizim için en ücra yerlerde bizler adına var olduğunuzu bilmenizin mutluluğu yetiyor” dedi. Sağlık evi çalışanlarının zorluklar içinde görev yaptığını bildiklerini belirten Dinçer, “Sizleri sahipsiz bırakmayacağız. Çünkü sizler bizim için çok önemlisiniz” diye konuştu.
Eğitime katılan Turgutlu ilçesi Çatalköprü Sağlık Evinde görevli Aynur Yağcıoğlu Yayla, 24 yıllık memur olduğunu ilk kez bu tür eğitime katıldığını söyledi. Eğitimde ne zaman nerede ne yapılması gerektiğini öğrendiklerini belirten Yaya “Bu eğitim sağlık evlerine gösterilen önemin bir göstergesidir. Eğitimi düzenleyen Manisa İl Sağlık Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum.” dedi.
Eğitimde ebelere sağlık evi ebelerinin görev ve sorumlulukları ile kırsalda acil müdahale ve ilkyardım konularında Uzm. Dr. Aytaç Bukıran, bulaşıcı hastalıklar birimi faaliyetleri, özel gün ve haftalar konusunda Dr. Tuba Nur Özden, çocuk ergen ve kadın üreme sağlığı birimi faaliyetleri, kanser taramaları ile kırsalda durum konularında Yeter Baydur, ruh sağlığı birimi faaliyetleri, bulaşıcı olmayan hastalıklar birimi, sağlıklı beslenme ve hareketli hayat birimi konularında Dr. Yıldız Karakuş, tütün ve bağımlılık, karbonmonoksit zehirlenmeleri konularında Salih Sevim bilgiler aktarıldı.
Eğitim değerlendirilmesinin yapıldığı toplantı katılım belgelerinin verilmesi ve çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

MANİSA

24 Aralık 2019 Salı

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