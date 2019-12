Irgatoğlu, özlük ve ekonomik hakların iyileştirilmesini istedi

SağlıkSen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, sağlık çalışanlarının yüksek bir fedakarlık örneği göstermesine rağmen aynı özverinin özlük ve ekonomik hakların iyileştirilmesi hususunda gösterilmediğini söyledi.

SağlıkSen Genel Merkezi tarafından yapılan son çalışmada sağlık çalışanlarının yüzde 60’ının ‘Şu anda bir fırsatım olsa mesleğimi değiştiririm’ noktasına geldiğini kaydeden SağlıkSen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, “Sağlık ve sosyal hizmet çalışanları çalışma şartlarının zorluğuna rağmen mesleklerini icra ederken insani değeri yüksek bir fedakarlık örneği göstermektedir. Maalesef aynı fedakarlık Sağlık ve Sosyal hizmet çalışanlarının sosyal, ekonomik ve özlük haklarının iyileştirilmesi hususunda gösterilmemiştir. Genel Merkezimiz tarafından yapılan son çalışmada sağlık çalışanlarının yüzde 60'ının 'şu anda bir fırsatım olsa mesleğimi değiştiririm' noktasına geldiğini görüyoruz. Bunun sebebini araştırdığımızda, sağlıktaki çalışma sürelerinin uzun olması, iş yükünün ağır olması, gelirlerin azalması ve şiddet gibi etkenler ön plana çıkıyor. Sağlık çalışanları aylık 180 saat çalışması gerekiyorken, sağlıktaki istihdamın yetersiz olmasına bağlı olarak ekstra 130 saate yakın nöbet tutmaktadırlar. Sağlık Bakanlığı ise personel alımını hala gerçekleştiremedi. Halbuki yeterli düzeyde istihdam olmuş olsaydı hem iş yükü, hem çalışma süreleri azalmış olacaktı. Buna bağlı olarak sağlık hizmeti daha nitelikli olacaktı. İstihdamın şiddeti de azaltacağını düşünüyoruz. Çünkü insanların sağlıktaki şiddete yönelik göstermiş oldukları en önemli gerekçe, 'benimle ilgilenilmedi' noktasında bir eleştiridir. Bu anlamda yeterli miktarda personel istihdamı için Sağlık Bakanlığı hızlı davranmalı ve görev bekleyen Sağlık mesleği mensuplarına kulak vermelidir.” dedi.



“Döner sermaye artık dönmüyor”

Bir yandan sağlık çalışanlarının iş yükünün sürekli olarak arttığını, 15 yılı aşkın bir süre boyunca güncellenmeyen SUT fiyatlarının ve birçok harcama giderinin döner sermaye gelirlerine yüklenmesiyle artık döner sermaye sisteminin de tıkanmış ve işlemez hale geldiğini kaydeden Irgatoğlu, “Hem işlemeyen hem de adaletten yoksun olan ve bu nedenlerle de miadını dolduran mevcut döner sermaye yönetmeliği tüm sağlık çalışanlarını gözetecek şekilde yeniden yapılandırılmalı, diğer taraftan da çalışanların alın teri olan döner sermaye gelirleri üzerinde aşırı harcama giderlerine yer verilmemelidir. Zira hakkaniyetten uzak olan ve döner sermaye bütçesine yüklenmiş birçok ödemeyle çalışanın cebine el uzatan bu sistem Sağlıkta dönüşümün mimarları olan sağlık çalışanlarını aldatan bir hal almıştır. Dolayısıyla bu Döner Sermaye Sistemi değişmelidir. Sağlık Sen olarak sağlık çalışanları için ayrıcalık değil, sağlık çalışanlarının hakkını ve adaletli olunmasını istiyoruz.” diye konuştu.



“Yereldeki idareciler gereksiz uygulamalardan vazgeçmelidir”

“Birçok sorunla baş etmeye çalışırken mesleğini de fedakarca yapmaya gayret eden sağlık çalışanları, bir de yereldeki gereksiz ve fantastik uygulamaların kahrını çekmektedirler.” diyen Irgatoğlu, “Kısa sürede ve sıklıkla idarecilerin sorumlu olduğu birimlerinin değiştiği bir ortamda sağlık çalışanları bir de kendi çalışma yerlerinin sürekli olarak değiştiği bir sisteme uyum sağlamak zorunda kalıyorlar. Sağlık çalışanlarının motivasyonunu azaltan, verimliliği ve kaliteyi olumsuz yönde etkileyen, kurum hafızasını ve kurum kültürünü ise tamamen yok eden benzer uygulamalar; yapılan işin her alanına uzman kadrosu tahsis ederek uzmanlaşmaya giden Sağlık Bakanlığının yeni teşkilat yapısıyla da taban tabana zıttır ve de çelişmektedir.” diye konuştu.

Irgatoğlu açıklamasını şöyle tamamladı: “İş yükünün azaltılması ve daha kaliteli sağlık hizmeti için biran önce istihdamın artırılmasına yönelik tedbirler alınmalıdır. Sağlık Sen genel merkezi tarafından daha adil ve hakkaniyetli bir döner sermaye modeli Sağlık Bakanlığımıza iletilmiş ve takibi yapılmaktadır. Çok zor şartlarda fedakarca görev yapan Sağlık çalışanlarımızın hak ettikleri döner sermaye ücretlerini alabilmeleri için gerekli düzenlemeler bir an önce yapılmalıdır. Yerel idareciler gerçek anlamda Sağlık ihtiyaçlarını analiz etmek, sorunları belirlemek, ihtiyaçlara çözüm üretecek çalışmalara yönelmeli ve gereksiz yere personelin motivasyonunu kıracak uygulamalardan uzak durmalıdırlar. Biz Sağlık Sen olarak inanıyoruz ki, birkaç düzenlemeyle her şeye rağmen Sağlık çalışanları kahraman olmaya devam edeceklerdir.”

