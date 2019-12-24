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Kulalı öğrenciler yazar Mavisel Yener ile buluşturdu

İHA

Manisa Valiliği tarafından kitap okuma kültürünün gelişmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan "Manisa Her Yerde Okuyor" projesi kapsamında Atatürk Ortaokulu, Kulalı ilk ve ortaokul öğrencilerini yazar Mavisel Yener ile buluşturdu.

Kulalı öğrenciler yazar Mavisel Yener ile buluşturdu

Manisa Valiliği tarafından kitap okuma kültürünün gelişmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan "Manisa Her Yerde Okuyor" projesi kapsamında Atatürk Ortaokulu, Kulalı ilk ve ortaokul öğrencilerini yazar Mavisel Yener ile buluşturdu.
Manisa Valiliği’nin MANEP 2023 vizyonu projelerinden biri olan “Manisa Her Yerde Okuyor” projesi kapsamında, Kula Atatürk Ortaokulu idaresi, Türkçe öğretmeni Dilek İnmez öncülüğünde, Kula’da eğitim gören ilk ve ortaokul öğrencilerini yazar Mavisel Yener ile buluşturdu. Şehit Ömer Halisdemir ve Yunus Emre Kent Meydanı Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen etkinlik, yazar ile öğrencilerin söyleşisi ile başladı. Öğrencilerin yazara sorduğu ilgi çekici sorular ise, katılımcılar üzerinde herkeste kitap okumanın önemini bir kez daha kanıtladı.
Etkinlikte konuşan proje koordinatörü Atatürk Ortaokulu Türkçe öğretmeni Dilek İnmez, “Mavisel Yener Hanım’la daha önce de benzer bir projede buluştuk. Kula gibi güzide bir ilçemizde de böyle güzel bir etkinlikte öncü olmak beni çok mutlu etti. Bu projede bize destek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Bizler Kula için küçük bir adım attık ve öğrencilerimizi yazarımızla buluşturduk. Umarım böyle etkinliklerin devamı gelir ve Kula’nın evlatları okudukları kitap sayılarını her geçen gün daha da artırır” diye konuştu.
Kitap okumanın hayatın vazgeçilmez parçalarından biri olduğunu söyleyen Atatürk Ortaokulu Müdürü Eyüp Saracaloğlu, ”Bu güzel etkinliğe önayak olan başta Dilek İnmez’e, Atatürk Ortaokulunun değerli öğretmenlerine ve kıymetli eğitimci arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Kitap, hayatın vazgeçilmez parçalarından birisidir. Ne kadar çok kitap okursak o kadar çok ilerleriz. Yaptığımız bu söyleşinin benzer örneklerini inşallah Kulamızda daha sık görürüz” ifadelerini kullandı.

MANİSA

24 Aralık 2019 Salı

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