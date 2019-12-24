Turgutluspor forvet Ergun Cengiz'le anlaştı

-TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezonun ikinci yarısında mutlu sona ulaşmak isteyen Play-Off hattındaki Turgutluspor, Nevşehir Belediyespor'la sözleşmesini karşılıklı olarak sonlandıran 32 yaşındaki forvet Ergun Cengiz'le anlaşmaya vardı. Kariyerine 25 Martspor'da başlayan Ergun, Malatyaspor formasıyla profesyonelliğe geçiş yaparak sırasıyla Erzurumspor, Kartal Belediyespor, Yeni Malatyaspor, Altay, Tarsus İdmanyurdu, Diyarbekirspor, Osmaniyespor ve Nevşehir Belediyespor'da oynadı. 32 yaşındaki golcü, 3. Lig'de 147 maçta 62, 2. Lig'de 110 maçta 20 gol, 1. Lig'de ise 44 maçta 3 gole imzasını atarken, Süper Lig'de de sadece 1 maçta süre aldı. Sezonun ikinci devresi için hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Turgutluspor, 29 Aralık'ta Nazilli Belediyespor, 4 Ocak'ta ise Somaspor'la özel maçta karşı karşıya gelecek. İki maçın da Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda oynanacağı belirtildi.



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