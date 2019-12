Minik öğrenciler, yaşlı ve engellilere kitap okudu

Manisa Valiliği tarafından kitap okuma kültürünün gelişmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan 'Manisa her yerde okuyor' projesi kapsamında, Kula Vali Muzaffer Ecemiş İlkokulu öğrencileri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezini ziyaret ederek yaşlılar ile birlikte kitap okudu.

Manisa Valiliği’nin MANEP 2023 vizyonu projelerinden biri olan 'Manisa her yerde okuyor' projesi kapsamında, Vali Muzaffer Ecemiş İlkokulu idaresi, 2A ve 2B sınıfı öğrencilerini, sınıf öğretmenleri Serap İzci, Serpil Çelik ve okulun müdür yardımcısı Süleyman Arslan rehberliğinde, Salihli ilçesine bağlı Sart Mahallesinde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezini ziyaret etti. Merkezde kalan yaşlı ve engelli büyükleriyle sohbet eden öğrenciler bir nebze de olsa onların dertlerini, hastalıklarını, sıkıntılarını gidermeyi başardı. Aynı zamanda Manisa Valiliği’nin MANEP 2023 vizyonu projelerinden biri olan 'Manisa her yerde okuyor' projesi kapsamında, yanlarında götürdükleri kitapları büyükleriyle birlikte okuyan minik öğrenciler, yaşlılara kitaplardaki hikayeleri anlattı.

Etkinlik ile ilgili bilgi veren Vali Muzaffer Ecemiş İlkokulu Müdürü Muharrem Başkurt, öğretmenlerinin organize ettiği bu ve buna benzer tüm etkinlikleri her zaman desteklediklerini ve destekleyeceklerini, öğretmenlere ve emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirtti.

Minik öğrenciler, etkinliğin ardından öğretmenleri eşliğinde Salihli Masal Orman Parkında gönüllerince eğlenmeyi de ihmal etmedi.

