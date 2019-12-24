Kış Spor Okullarında 4. dönem başlıyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen ve binlerce çocuğun istedikleri alanları seçerek spor yapmasına olanak sağlayan kış spor okullarında 4. dönem kayıtları başladı.

Manisalı çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durması, sporla büyümeleri ve istedikleri alanlarda kendilerini geliştirebilmeleri için açılan kış spor okullarında, 4. dönem kayıtları başladı. 7 farklı branşta; ‘Yüzme, Cimnastik, Tenis, Okçuluk, Futbol, Voleybol ve Basketbol’ eğitimlerinin verileceği kış spor okulları; 19 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecek.

Manisa Büyükşehir Belediyespor kış spor okullarında yüzme branşında 20062015, okçuluk branşında 20042011, voleybol branşında 20062011, basketbol branşında 20082013, tenis branşında 20052012, cimnastik branşında 20132015, futbol branşında ise 20062013 doğumlular kurs alabilecekler. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyespor’un ortak çalışmasıyla açılacak olan kış spor okullarında ücretler ise aylık olarak şu şekilde belirlendi. Okçuluk, tenis, cimnastik 150 TL, yüzme 160 TL, basketbol, voleybol ve futbol 100 TL. Kayıt işlemleri yüzme, tenis, okçuluk, cimnastik, voleybol ve basketbol branşlarında Tarık Almış Kapalı Yüzme Havuzu Spor Tesisleri’nde, futbolda ise Fikri Bayrıl Spor Tesisleri’nde yapılacak. Öğrencilerden aylık ücret dışında servis ve malzeme ücreti alınmayacağı belirtildi.

MANİSA 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:50

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