Serhat Çetin yuvaya döndü

Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta devreyi ikinci sırada bitiren Yunusemre Belediyespor, Serhat Çetin'i transfer etti.

20192020 sezonu Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta Manisa Sanayispor formasını giyen Serhat Çetin Yunusemre Belediyespor ile anlaştı. Yunusemre Belediyespor altyapısında yetişen Serhat Çetin 3 sezon önce Manisa Sanayispor'a transfer olmuştu. Yunusemre Belediyespor Kulübünde Kulüp Başkanı Arif Alkan ile bir araya gelen Serhat Çetin sözleşmeye imza attı. Çetin’i kutlayan Kulüp Başkanı Arif Alkan transferin her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni etti. Yuvaya geri dönmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Serhat Çetin ise, " Takımımızın başarısı için elimden geleni yapacağım" dedi.

MANİSA 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:50

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