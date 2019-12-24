Vali Deniz, ilçe milli eğitim müdürleri ile bir araya geldi

Manisa Valisi Ahmet Deniz, ilçe milli eğitim müdürleriyle bir araya gelerek başta Manisa Eğitim Projeleri (MANEP) 2023 olmak üzere il genelinde eğitim alanında yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa’daki ilçe milli eğitim müdürleri ile bir araya geldi. Toplantıda, başta MANEP 2023 olmak üzere il genelinde eğitim alanında yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonu ile Yunusemre Belediyesi Mesir Tabiat Parkı İrfan Meclisi’nde düzenlenen toplantıya Vali Ahmet Deniz’in yanı sıra İl Milli eğitim Müdürü Mustafa Dikici, 17 ilçe milli eğitim müdürleri ve yetkililer katıldı. Basına açık olarak yapılan toplantının ilk bölümünde Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi de hazır bulundu. Amaçlarının Manisa’nın eğitimde ki seviyesini daha yukarılara taşımak olduğunu söyleyen Vali Deniz, bu amaçla hayata geçirilen MANEP 2023’ün bilgilendirme toplantılarının sona erdiğini artık sıranın icraatta olduğunu belirtti. MANEP 2023’ün, 2023 eğitim vizyonuyla hazırlandığını ifade eden Vali Deniz, “Manisa, hem sanayide hem de tarım alanında Türkiye’nin en önemli illerinden bir tanesi. Bizim isteğimiz bunu eğitimle taçlandırmak. Gece gündüz demeden çalışarak bu başarıyı elde edeceğiz” diye konuştu.

Türkiye’de, eğitimde nicelik sorununun büyük ölçüde çözüldüğünü dile getiren Vali Deniz, nitelik probleminin de ancak eğitimcilerle çözülebileceğini söyledi. Nitelikli bireyler yetiştirme hedefinde olduklarını belirten Vali Deniz, il genelindeki eğitimcilere hem kişisel hem de mesleki eğitim verileceğini söyledi. İlçe milli eğitim müdürlerinden bölgelerindeki tüm okulları ziyaret etmelerini isteyen Vali Deniz “Her çocuğun derdi bizi ilgilendiriyor. Bizim derdimiz kırsaldaki çocuklarımızın da merkezdeki çocuklarımızla aynı şartlarda eğitim almalarını sağlamak” dedi.

Çocukların dijital bağımlılık tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu, bundan korunma yolunun da spor, sanat ve okuma alışkanlığını çocuklara küçük yaşta kazandırmak olduğunu vurgulayan Vali Deniz, “Kütüphanesiz okul kalmaması için çalışıyoruz. 32 tane Z formatında kütüphane için ihale yaptık. Bu kütüphanelerin yanı sıra okullarımıza 200 bin kitap dağıtacağız. Çocuklarımızın becerilerini geliştirebilecekleri tasarım atölyelerini tüm ilçelerimizde kuracağız. Okul sporlarını da önemsiyoruz. ‘Spor Şehri Manisa’ projesi kapsamında il genelinde okullarımızda 100 spor kulübü kurarak, malzeme dağıtacağız. Çocuklarımızın profesyonel olmasa da mutlaka sporla ilgilenmelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Akademik başarıyı önemsediklerini ve eğitim alanında ki yıllık değerlendirmelerin bu yıl okul bazlı yapılacağını söyleyen Vali Deniz, idarecilerden kucaklayıcı bir tavırla hizmet etmelerini belirterek, “Bizim ortak değerlerimiz; bayrağımız, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, birlik ve beraberliğimiz. Ortak değerlerimize sahip çıkarsak başarılı bir şekilde yolumuzda ilerleriz” diye konuştu.

Vali Deniz, ev sahipliği için Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi’ye de teşekkür ederken toplantının basına kapalı olan bölümünde müdürler, ilçelerindeki çalışmalar ile ilgili bilgi verip, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

MANİSA 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:50

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