Manisa'da otomobiller çarpıştı; karı koca öldü, 2 kişi yaralı

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Latif Çakar (65) ile eşi Hatice Çakar (65) yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında, AkhisarGölmarmara yolunun Pınarcık Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Gölmarmara'dan Akhisar yönüne giden Latif Çakar'ın kullandığı 45 HB 6662 plakalı otomobil, karşıdan gelen Makedonya uyruklu Aleksandar Karagoshev (51) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Latif Çakar ile yanındaki eşi Hatice Çakar, olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer otomobilin sürücüsü Aleksandar Karagoshev ile yanındaki vatandaşı Kiril Karapucev (27) ise yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 2 yaralıyı ambulanslarla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Çakar çiftinin cansız bedenleri ise jandarmanın olay yerindeki incelemelerin ardından aynı hastaneninin morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



MANİSA 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:50

GÜNEŞ 08:19

ÖĞLE 13:14

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:00

YATSI 19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.