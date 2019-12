Manisa TSO aralık ayı meclis toplantısı yapıldı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (Manisa TSO) Aralık ayı olağan meclis toplantısı 2020 yılı bütçesi kabul edildi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (Manisa TSO) aralık ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Meclis Başkanı Ümit Türek’in başkanlığında gerçekleşen toplantıda Odanın 2020 yılı bütçesi oy birliği ile kabul edildi. Yılın son meclis toplantısının açılışında konuşan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ümit Türek Aralık ayı boyunca birçok önemli gün ve haftaları kutladıkları söyledi. Başkan Türek, “Her ay birçok önemli gün ve haftayı kutluyoruz. Ömrümüz yettiği sürece de kutlayacağız. Ama bugün ve haftaların anlamını idrak edebiliyor muyuz, uyuyor muyuz o konuda şüphelerim var. Çünkü ülkemizde ve şehrimizde engelli vatandaşlarımıza ayrılan park yerlerinin neredeyse hepsini kullanıyoruz. Onlara öncelik vermiyoruz. Kadın hakları, insan hakları diyoruz ama ülkemizde Kasım ayı itibari ile öldürülen kadın sayısı 399, bir o kadar kadın da şiddet mağduru. Türk malları haftasını kutluyoruz hepimiz kullandığı ürünlerin çoğu ithal ürünler. Bu örnekleri daha çok arttırabiliriz. Kutladığımız bu haftaların önemi fark edip inanarak kutlasak ülkemizde ki çoğu sorunu çözme noktasında önemli bir adım atmış oluruz. Mevlana’nın şu sözü konuyu daha iyi özetliyor; ‘Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol’. Meclis üyesi arkadaşlarım hepinizin yeni yılını kutluyorum. 2020 yılının ülkemize ve şehrimize hayırlar getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantıda söz alan Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz 2019 yılının genel bir değerlendirmesini yaparak, 2020 yılından iş dünyasının beklentilerini dile getirdi. Başkan Yılmaz, “Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bırakıyoruz. 2019 yılının dünya ve ülkemiz açısından nasıl geçtiğine dair özet bir değerlendirmede bulunacak olursak, ABD ve Çin arasında süren ticaret belirsizlikler ile birlikte küresel ticarette artan korumacılık trendi, Çin ekonomisinin yapısal olarak yavaşlamasına ve ABD ekonomisinin gerilemesine neden olurken bunun yanı sıra İngiltere’nin AB üyeliğinden ayrılma kararıyla birlikte yaşanan Brexit süreci ve gelişmekte olan ülke piyasalarına yönelik artan riskler, küresel dinamiklerde en belirleyici konular olarak ön plana çıkarken, tüm bu gelişmeler, küresel büyümeyi aşağı yönlü etkileyerek, küresel büyümede yavaşlamaya ve küresel ekonomiye ilişkin belirsizliğin artmasına neden olmuştur. Öte yandan ülkemiz ekonomisinde ise, yüksek volatilite ve dış finansman ihtiyacı ile jeopolitik gelişmelerin oluşturduğu belirsiz görünümün de etkisiyle, 2019 yılının ülkemiz için çok da kolay bir yıl olmadığını, özellikle iş dünyası açısından zor ve sancılı bir süreç geçirildiğini söyleyebiliriz. Yaşanan bu durum karşısında sanayici ve yatırımcılar, piyasadaki nakit sıkışıklığının da etkisiyle borçlarını ödeyemez hale geldi” dedi.

2019 yılının son bölümüne doğru ekonomide toparlanma dönemine geçildiğini ifade eden Başkan Yılmaz, “2019 yılının ilk yarısında kredi büyümesini teşvik eden düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle birlikte, 2019' un ikinci yarısından itibaren faizlerdeki düşüş trendinin de desteğiyle artan iç talebin katkısıyla, yılı daha pozitif bir tablo ile bitirdiğimizi söyleyebiliriz. 2018 yılının son çeyreğinden itibaren yıllık bazda daralmaya başlayan ülkemiz ekonomisi, üç çeyreklik aranın ardından yeniden yıllık bazda büyümeye başlayarak, 2019 yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 0,9 ile beklentilere paralel bir büyüme kaydetmiştir. Bu büyümeyi, ekonomik aktiviteyi canlandırmak amacıyla hayata geçirilen teşvikler, kapsamları genişletilen kredi imkanları ve sağlanan desteklere borçluyuz. Ancak, bu büyümenin düşük faiz, bol kredi ve vergi teşvikleriyle çok sürdürülebilir olmadığını düşünüyorum. Şu an tüketim kaynaklı bir canlanma var ama henüz yatırıma dönmüş bir büyümeden söz edemeyiz. Bizim itici gücümüz, tüketimden ziyade üretimdir, yatırımlardır. Bunun için ülkemize yeni yatırımları çekecek adımlar atmamız, yatırım ortamını iyileştirmemiz, güven ortamını yeniden tesis etmemiz gerektiğine inanıyorum. Her şeye rağmen çalışarak, üreterek ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam etmeliyiz” diye konuştu.

Sözlerine 2019 yılında Manisa TSO verdiği hizmetlerden bahsederek devam eden Başkan Yılmaz, “Odamızın vermiş olduğu hizmetler kapsamında 2019 yılı içerisinde; 387 adet kapasite raporu tanzim edildi. 45 bin 967 adet dolaşım belgesi verildi. 6 bin 738 adet K Belgesi işlemi yapıldı. 3 bin 142 adet sayısal takograf sürücü kartı verildi. Bin 475 adet hijyen eğitim sertifikası verildi. Ayrıca Ticaret Sicili Müdürlüğünde; 615 adet yeni kayıt, 304 adet terkin işlemi yapıldı. 20 bin 598 adet ticari sicili müdürlüğünden mükelleflerimize belge verildi. 20 bin 155 adet oda sicilinde işlem gören belge mükelleflerimize verildi. 41 adet seminere odamız ev sahipliği yaptı. Hizmetlerimizin yeni yılda katlanarak daha da artacağına olan inancım tam” dedi.

Tüm üyelerin yeni yılını kutlayan Başkan Yılmaz, “Bütçenin hazırlanmasında emeği geçen odamız personeli başta olmak üzere, Yönetim Kurulu Muhasip Üyemiz Muzaffer Topbaş’a ve yönetim kurulu üyelerimize sizlerin huzurunuzda teşekkürlerimi sunmayı bir borç biliyor, 2020 yılı bütçemizin, odamıza ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Sözlerime burada son verirken, her yeni yıl, bir yeni başlangıç ve umutla birlikte gelir. Önümüzdeki yılın hepimize sağlık, mutluluk, huzur ve barış getirmesi temennisiyle yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyorum” diye konuştu.

MANİSA 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:50

GÜNEŞ 08:19

ÖĞLE 13:15

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:01

YATSI 19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.