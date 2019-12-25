Turgutluspor'da Güner Okay'la yollar ayrıldı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ikinci yarı maratonuna kendi tesislerinde hazırlanan play-off hattındaki Turgutluspor'da orta saha oyuncusu Güner Okay'la yollar ayrıldı.
Kırmızı-siyahlı kulüp, 27 yaşındaki futbolcuyla karşılıklı anlaşmayla yollarını ayırdıklarını duyurdu. Son 1.5 sezondur Turgutluspor kadrosunda yer alan Güner, sezonun ilk yarısında 8 lig, 3 Türkiye Kupası maçında forma giyip 1 de gol attı.
MANİSA
25 Aralık 2019 Çarşamba
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