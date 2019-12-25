Yunusemreli güreşçiler müsabakalara hazırlanıyor

Yunusemre Belediyespor bir yandan çocuk ve gençlere güreşi sevdirirken bir yandan da haftanın 6 günü gerçekleştirilen antrenmanlarla sporcuları müsabakalara hazırlıyor.

Yunusemre Belediyespor, çocuk ve gençlere güreşi sevdiriyor. Yoğun antrenman programıyla müsabakalara hazırlanan güreş sporcuları, aldıkları madalyalarla da sevindiriyor. Verimli bir çalışma dönemi geçirdiklerini aktaran Güreş Antrenörü Murat Bozkurt, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kış döneminde Atatürk Spor Salonunda pazartesi, çarşamba, cuma günü, salı, perşembe ve cumartesi günü de Muradiye Spor Tesislerinde 16.0019.00 saatleri arasında antrenman yapıyoruz. Sporcularımız da çok istekli çalışıyorlar. Müsabakalarda güzel dereceler elde etmeyi hedefliyoruz. Bize bu imkanları sağlayan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve Kulüp Başkanımız Arif Alkan’a teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

MANİSA 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:50

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