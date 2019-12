Manisa'nın Akhisar ilçesinde, “Zeytin Meyvelerinde Dökülmeler ve Sebepleri” konulu bir panel düzenlendi.

Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün organizasyonunda Akhisar Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen panele, zeytin üreticileri yoğun ilgi gösterdi. Düzenlenen panel ile zeytin üretimi yapılan alanlarda, meyvelerde dökülme problemine sebep olan hastalık ve zararlı etmenleri konusunda üreticileri bilgilendirmek, alınabilecek tedbirler ve mücadele yöntemleri konusunda tavsiyelerde bulunuldu. Son yıllarda bölgede değişen iklim koşullarının da etkisiyle meyve olgunlaşma döneminde dökülmeler meydana gelebilmekte, bu durum da zeytinde verim ve kalitede düşüşlere sebep olabilmektedir. Bu soruna ilişkin olarak Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün koordinasyonuyla, 12 Aralık 2019 tarihinde İzmir Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsünde; Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Zirai Mücadele Enstitüsü, Zeytincilik Araştırma Enstitüsünden katılım sağlayan konu uzmanları ve teknik personellerin bir araya geldiği 33 kişilik ekip ile bir Çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştayda iki farklı masa oluşturularak “zeytin hastalıkları” ve “zeytin zararlıları” ayrı ayrı incelendi. Çalıştayda elde edilen deneyimlerin zeytin üreticileriyle paylaşılması, üreticilerden gelen sorulara uzmanlarca cevap verilmesi adına da panel gerçekleştirildi.



"Manisa'da 22 milyonun üzerinde zeytin ağacı varlığı bulunuyor"

Katılımın oldukça yoğun olduğu panelin açılışında konuşan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, “Manisa bir sanayi ili olmasının yanında, geniş bitkisel ve hayvansal ürün yelpazesi ile Türkiye tarımında çok önemli bir yere sahiptir. Bunun içerisinde en önemli iki başlığı da üzüm ve zeytin oluşturmaktadır. Manisa’da yaklaşık olarak 22 milyonun üzerinde zeytin ağacı varlığımız bulunmaktadır. Bu ağaçların yaklaşık 14 milyon civarı da Akhisar ilçemizde dikili durumdadır. Manisa olarak, Akhisar olarak sadece zeytini üretmek değil aynı zamanda zeytini yönetmekte istiyoruz. Akhisar hakikaten zeytinin başkenti. Bakanlığımızın vermiş olduğu desteklerle zeytin sahalarımız her geçen gün genişlemektedir. İl ve ilçe müdürlüklerimiz personellerince sahada gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz ve eğitim çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Biz zeytinde alan kaybeden değil her yıl alan kazanan bir iliz. İlimizde uzun ömürlü bitkilerin kapladığı alanlarda bağ alanı ve zeytin ağaçlarının kapladığı alan öne çıkmaktadır. Zeytin ağaçlarının kapladığı alan incelendiğinde ülke genelindeki yüzde 25,5’lik orana karşın Manisa’da bu oran yüzde 47,4 olarak öne çıkmaktadır. Bu da zeytine ne kadar önem verdiğimizin önemli bir göstergesidir. Eskiden tütünün merkezi olan Akhisar, zeytine çok kıymet veriyor, zeytine değer katıyor. Buradaki sivil toplum örgütlerimiz, çok kıymetli siyasilerimiz zeytinle ilgili her konuda çok büyük hassasiyetle konuya yaklaşıyorlar. Kırkağaç ilçesi Bakır Mahallesinde bulunan Anıt zeytin ağacımız 1.657 yaşında olup ülkemizin ise en yaşlı, tescilli zeytin ağacıdır. Geçtiğimiz aylarda sayın valimizle birlikte onun zeytinini toplamıştık. Zeytinyağını sıktık ve Manisa Tarım Fuarının açılışında da 11 milyon 'Fidan Kampanyası’na destek olarak açık artırmaya çıkardık. 1 litre zeytinyağını, Akhisar Ticaret Borsamız 11 bin liraya satın alarak, zeytine ve zeytinyağına verdiği kıymeti Akhisarlılar adına göstermiştir. İlimizde 172 adet yağhane ve yağ dolumu yapan, bunun yanında 224 adet zeytin işleme tesisi bulunmaktadır. Zeytini işliyoruz, pazarlıyoruz, hem Türkiye’ye hem de Dünya pazarlarına sunuyoruz. Bizlerde bilgi ve bilimin ışığında Manisa tarımını yeni ufuklara taşımak üzere yeni stratejiler, yeni planlar yapıyoruz” dedi.

Moderatörlüğünü Engin Akyüz’ün yaptığı panelde; Dr. Tevfik Turanlı “Zeytin Sineği ve Zeytin Fidan Tırtılı”, Dr. Barbaros Çetinel “Zeytin Halkalı Leke Hastalığı”, Dr. Nuray Körükmez “Zeytinde Meyve Çürüklükleri”, Ziraat Yük. Müh. Serkan Kaptan “Zeytin Güvesi ve Zeytin Akarı” konularında sunumlarını gerçekleştirdiler. Ege Üniversitesinden Prof. Dr. Enver Durmuşoğlu ve Dr. Nedim Çetinkaya’nın da görüşlerini aktardığı panel, üreticilerden gelen soruların cevaplanmasıyla devam etti.

Panelistlere plaketlerinin takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi. Panele; AK Parti Manisa Milletvekilleri Uğur Aydemir, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç, Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat, Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ulusoy, Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa, ilçe müdürleri, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, konu uzmanı teknik personeller ile çok sayıda zeytin üreticisi katıldı.

