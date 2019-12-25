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Berber Müzesi için 51 yıldır kullandığı malzemeleri bağışladı Manisa Sosyal Bilimler Lisesi Erasmus+ ...

İHA

Manisa Sosyal Bilimler Lisesinin Erasmus+ Projesi ile okulda bünyesinde 'Türkiye Berber Kültürü ve Tarihi Müzesi' kurulacak. Kurulması planlanan müzeye ilk bağışı ise 51 yıldır berberlik mesleğiyle uğraşan İsmet Güven tarafından gerçekleştirildi. Güven çıraklığından beridir kullandığı malzemeleri okula bağışladı.

Berber Müzesi için 51 yıldır kullandığı malzemeleri bağışladı Manisa Sosyal Bilimler Lisesi Erasmus+ Projesi ile okul bünyesinde ‘Türkiye Berber Kültürü ve Tarihi Müzesi’ kuracak

Manisa Sosyal Bilimler Lisesinin Erasmus+ Projesi ile okulda bünyesinde ‘Türkiye Berber Kültürü ve Tarihi Müzesi’ kurulacak. Kurulması planlanan müzeye ilk bağışı ise 51 yıldır berberlik mesleğiyle uğraşan İsmet Güven tarafından gerçekleştirildi. Güven çıraklığından beridir kullandığı malzemeleri okula bağışladı.
Manisa Sosyal Bilimler Lisesi’nin Almanya, İtalya, Yunanistan ve Avusturya ile yürüttüğü proje kapsamında Manisa Berberler ve Kuaförler Odası ile ortak faaliyetler yapmak konusunda işbirliği protokolü imzalandı. İşbirliği kapsamında berberlikle ilgili alet, malzeme, belge, yayın, kitap, araştırma gibi Türkiye Berber Kültürü ve Tarihi Müzesinde yer alabilecek tüm materyaller Manisa Berberler Odasının katkısı ile temin edilecek. Kurulacak müze için 51 yıldır berberlik mesleğiyle uğraşan İsmet Güven, çıraklığından bugüne kullandığı malzemeleri okula bağışladı.

Destek bekliyorlar
Kurulacak müze için her vatandaştan destek beklediklerini kaydeden Manisa Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Ercan Ayyıldız, “Bu konuda ülkemizde daha önce yapılan çalışmalar son derece sınırlıdır. Doğrudan bir berberlik müzesi yoktur; sadece çeşitli kent kültürü müzeleri içinde mesleklere ayrılmış alanlar içinde sınırlı yere sahiptir. Müzemiz her özelliğiyle bir ilk olacaktır. Okulumuzun kısıtlı fiziki ortamı içinde bile özenli olup, yeterli alan kullanarak verimli bir şekilde müzemizi oluşturabileceğimizi düşünüyoruz. Müzemizin zenginleştirilmesi konusunda hemşehrilerimizin desteğini de bekliyoruz.” dedi.
Manisa Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ali Bartu ise, “Berberlik çok eski bir geçmişi olan ve birçok meslek ortadan kalkarken değişerek, gelişen bir meslektir. Geçmişte sünnetçi, dişçi, doktor gibi birçok işlevi varken bugün bunları kaybetmiştir. Ancak mahallenin gazetecisi, psikologu gibi işlevleri halen sürmektedir berberler. Manisa Sosyal Bilimler Lisesinin berberlik mesleğini konu etmeleri bizi çok mutlu etti. Biz de bu müzenin oluşturulmasında elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

"Geleceğe müze bırakmak çok heyecan verici"
Proje Koordinatör Öğretmeni Hanife Karakaya okul olarak gelecek nesillere bir müze bırakacak olmanın kendilerini çok heyecanlandırdığını söyledi. Hanife Karakaya, “Kültürel mirasımızı gelecek nesillere teknoloji ile aktaracağız. Teknoloji sayesinde Türkiye Berber Kültürü ve Tarihi Müzesi, dijital olarak erişime açılacak, dünyanın her yerinden insanlar sanal turlarla müzemizi gezebilecek, müzemiz için geliştireceğimiz materyallerden faydalanabilecektir. Sizlerin de berber kültürü ve tarihine hizmet edeceğini düşündüğünüz ve bu müzede sergilenmesini arzu ettiğiniz tüm alet, malzeme, yayın ve belgelere müzemiz memnuniyetle ev sahipliği yapabilir. Bağışçı olabilmek için okulumuzun telefonundan ya da elektronik posta ile bize ulaşabilirsiniz” dedi.
Berberlik Kültürü ve Tarihi Müzesi kurulması fikrinin sahibi, Proje Öğretmenlerinden Selami Arı ise, “Berberler geçmişten günümüze kültürün de önemli bir taşıyıcısı olmuşlardır. Mesleğin tarihsel gelişimini takip etmek aynı zamanda bize ülkemizin yaşadığı kültürel değişimi de inceleme fırsatı verecektir. Ayrıca kültürümüzde berber motifinin çok önemli bir yeri vardır. Çocuk masallarımızın girişindeki tekerlemelerde bile kendine yer bulmuştur; 'Deve tellal iken pire berber iken' deriz mesela. Berberlere ve berberliğe dair onlarca şarkıya, bilmeceye, tekerlemeye, deyim ve atasözüne rastlamak mümkündür. Tüm bunları araştırmak ve müzemizi oluşturmak bizim için hem keyifli hem de faydalı bir süreç olacaktır.” diye konuştu.
1317 Ocak tarihlerinde proje kapsamında Manisa Sosyal Bilimler Lisesinin ev sahipliği yapacağı, dört ortak ülke Yunanistan, Almanya, İtalya, Avusturya ile gerçekleştirilecek kültürel aktivitelerde de işbirliği yapılacak.

MANİSA

25 Aralık 2019 Çarşamba

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