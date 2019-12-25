Komisyon üyeleri mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Yunusemre Belediyesi komisyon üyeleri, ilçedeki mahalleleri ziyaret ederek ihtiyaçları yerinde tespit etmeyi sürdürüyor.

Yunusemre Belediyesi Çevre ve Sağlık, Kültür ve Sosyal İşler, Sosyal Yardım Yaşlı Engelli Çocuk Kadın Komisyonu, Kırsal Bölge Kalkınma ve Mahallelere Hizmet Komisyonu üyeleri, Davutlar, Sarma ve Üçpınar mahallelerinde incelemelerde bulundu, vatandaşların sıkıntı ve taleplerini dinledi. Üçpınar Mahallesinde bir mandırayı gezerek peynir üretimi hakkında bilgi alan komisyon üyeleri, belediyenin yaptığı hizmetleri de yerinde inceledi. İncelemede ihtiyaçlar tespit edilirken kış aylarında mahallelerde hanımlara yönelik dikiş kursları ev ekonomilerini artırmaya yönelik çalışmalar, erkeklerde ise aşılama eğitimi yapılmasına ilişkin talepler alındı.

MANİSA 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:50

GÜNEŞ 08:19

ÖĞLE 13:15

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:01

YATSI 19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.