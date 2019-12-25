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MABEM 2021 hedefini belirledi

İHA

MABEM 2021 hedefini belirledi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, 17 ilçenin MABEM sorumluları ile bir araya geldi. 20202021 eğitim öğretim yılının planlandığı toplantıda MABEM için 12 bin öğrenci hedefi konuldu.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezi’nin (MABEM) 17 ilçedeki sorumlularının katılımıyla toplantı yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım başkanlığında, Encümen Salonu’nda yapılan toplantıda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan da yer aldı. Toplantıda Genel Sekreter Yardımcısı Yıldırım, toplantının amacının 20202021 eğitim öğretim yılının planlanması olduğunu belirterek 17 ilçe sorumlularından hizmet kalitesinin daha yukarıları çıkması için çalışmalarına devam etmelerini istedi. Eğitimde fırsat eşitliği sunan ve 17 ilçede hizmet veren MABEM’in başarılarının devam edeceğini kaydeden Yıldırım, hedeflerinin 12 bin öğrenci olduğunu ve çalışmaların bu yönde devam edeceğini kaydetti.

MANİSA

25 Aralık 2019 Çarşamba

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