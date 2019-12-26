Minibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

O değil!

Onu tanıdınız mı?

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- MANİSA'nın Kula ilçesinde, kavşakta minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Coşkun Karcıoğlu (58), ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden Yunus Kör'ün kullandığı 06 FJ 3235 plakalı kapalı minibüs, kavşakta kontrolsüz şekilde anayola çıkan Coşkun Karcıoğlu yönetimindeki 45 YB 1112 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs refüjü aşıp, karşı şeride geçti. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Karcıoğlu, araçta sıkışırken, minibüs sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Karcıoğlu'nu 30 dakikalık bir çaba sonucunda güçlükle sıkıştığı yerden kurtardı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karcıoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kaza nedeniyle, bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların çekilmesiyle normal seyrine döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

MANİSA 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:51

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