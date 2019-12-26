(Özel) 70 senedir keçi derisini 'mest' ediyor Manisalı 82’lik son mest ustası zamana direniyor Emekli olduktan sonra mesleğini hobi olarak yapmaya devam eden Haluk Kesimli: “Parasal yönden Allah’a şükür maaşımız yetiyor. Bunu da ek olarak yapıyorum artık. Kahve köşesinde oturmaktansa burada faydalı olmak hoşuma gidiyor”

Manisa’da babadan kalma mestçilik mesleğini çocuk yaşlardan itibaren sürdüren 82 yaşındaki Haluk Kesimli, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor. Dört metrekarelik dükkanında 70 yıldır keçi derisini işleyerek mest yapan Kesimli, kentin son mest ustası olarak zamana direniyor.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesi tarihi Bit Pazarındaki dört metrekarelik dükkanında 70 yıldır keçi derisini işleyerek babasından öğrendiği mestçilik mesleğini sürdüren 82 yaşındaki Haluk Kesimli, ilerleyen yaşına rağmen çalışma azmi ile dikkat çekiyor. Özellikle kış aylarında yaşlıların soğuktan korunmak ve abdest alımını kolaylaştırmak için ayaklarına giydikleri mestleri üreten Kesimli, zamana karşı direniyor. Sabahın erken saatlerinde açtığı dükkanında çeşitli ayak ölçülerine uygun mest üretimi yaparak satışa sunan Kesimli, müşterilerinden gelen taleplere de cevap veriyor.



"Severek yapıyorum, o yüzden zor olmuyor"

Çocuk yaşlardan itibaren babasının yanına gelerek mesleği öğrendiğini ve bu yaşına kadar bir daha da hiç bırakmadığını dile getiren Kesimli, “1959 yılında askere gidene kadar babamla birlikte çalıştık. Askerden geldikten sonra babam mesleği bırakınca ben devam ettim. İlk olarak sayacılık ve ardından mest yaparak buralara kadar getirdik. Meslekten çekilecektim ama eşim vefat edince ben de yalnız kaldım. Yine işime döndüm. Severek yaptığım için zor olmuyor. Üzülüyorum. Meslek bitti. Burada kaç tane mestçi vardı. Hep birer birer çekildi. Çünkü belli bir mevsimde daha çok çalışıldığı için kazanç yönünden yeterli olmadı sanırım. Allah’a şükür hiç parasız kalmadım. Belki zengin olamadık ama parasız da kalmadık” diye konuştu.

Emekliliğinin ardından mesleğini hobi olarak sürdüren sağlığı el verdiği müddetçe de mesleğini sürdüreceğini kaydeden Kesimli, “Sağlam deri kullanıyorum. Piyasada satılan hazır mestler koyun derisinden yapılma ama ben keçi derisi kullanıyorum. Mesti yaklaşık 12 lira ila 15 lira arasında satıyorum. Kesiyorum, dikiyorum, kalıba çakıyorum ve boyuyorum. Baya bir emekte var tabi. Memnunum yani. Senenin belli zamanlarında daha çok çalışıyorum. Emekliyim. Aynı zamanda hobi gibi yapıyorum. Parasal yönden Allah’a şükür maaşımız yetiyor. Bunu da ek olarak yapıyorum artık. Kahve köşesinde oturmaktansa burada faydalı olmak hoşuma gidiyor” diye konuştu.

MANİSA 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:51

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