Otomobilden atılan poşetten 750 gram esrar çıktı

O değil!

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekiplerinin durdurduğu otomobilden atılan poşette 750 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Gece saat 01.15 sıralarında, kırsal Çepnidere Mahallesi'nde devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Bu esnada ekipler, araçtaki şüphelilerin dışarı poşet attığını fark etti. İncelenen poşet içinde 750 gram kubar esrar olduğu belirlendi. Gözaltına alınan sürücü N.Ö. (30) ile yanındaki U.K.'nın (28) işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.

MANİSA 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:51

GÜNEŞ 08:19

ÖĞLE 13:15

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:02

YATSI 19:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.