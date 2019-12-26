Turgutlu'da atıklar sokak hayvanları için mama oldu

Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi öğrencilerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği proje ile kentten toplanan ambalaj atıkları geri dönüşüm firmasına satılarak, elde edilen gelirle sokak hayvanlarına mama alındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, MCBÜ Hasan Ferdi Teknoloji Fakültesi öğrencileri ile Turgutlu Belediyesi örnek bir projeye imza attı. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında kentin çeşitli bölgelerinden toplanan ambalaj atıkları, geri dönüşüm firmasına teslim edilerek, yerine sokak hayvanları için mama alındı. İlçe genelinde bulunan yeşil alan, parklar ve fakülteden ambalaj atığı toplayan öğrencilerin örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attıklarını belirten Turgutlu Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Temizlik İşleri Müdürü Evren Erbaş Ser, “Öğrencilerimizi bu duyarlı davranışları için tebrik ederim. Bu ve benzeri sosyal sorumluluk projeleri ile hem parklarımız ambalaj atıklarından temizleniyor hem de sokaktaki canlarımıza mama alıyoruz. Bu tarz projeler ile her zaman sokaktaki canlarımızın yanında olacağız” dedi.

MANİSA 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:51

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