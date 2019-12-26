Çevirmeyi gördüler, esrar poşetini yola fırlattılar

O değil!

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Turgutlu'da jandarma ekipleri yol kontrolü yaptığı bölgede bir araçtan poşet atıldığını tespit etti ve atılan poşetten 75 gram esrar maddesi bulundu.

Manisa'nın Turgutlu İlçesinde, Jandarma ekiplerinin yol kontrolleri sırasında 750 gram kubar esrar ele geçirildi.

Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, Çepnidere Mahallesinde yol kontrolü yaptıkları sırada 45 ZD plakalı otomobili durdurdu. Otomobilden poşet atıldığını fark eden ekipler, poşet içerisinde 750 gram kubar esrar maddesine ulaştı.

Otomobilde bulunan sürücü N.Ö. (30) ve U.K. (28) gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

MANİSA 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:51

GÜNEŞ 08:19

ÖĞLE 13:15

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:02

YATSI 19:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.