Akhisarspor 3-4 takviye yapacak

-TFF 1. Lig'de ilk yarıyı pazar günü en yakın rakiplerinden Keçiörengücü deplasmanında noktalayacak Süper Lig yarışındaki Akhisarspor, ara transfer döneminde 3-4 takviye yapmayı planlıyor. Yeşil-siyahlılarda teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın kulübün şartları uygun olduğu takdirde orta saha ve kanatlara mutlaka transfer isteğini öğrenildi. Akhisarspor, Keçiören sınavının ardından 4 gün izin yapıp 3-12 Ocak tarihleri arasında Antalya'da kampa girecek.
MANİSA
26 Aralık 2019 Perşembe
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