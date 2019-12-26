Kula’da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kula’da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı

İHA

Manisa'nın Kula ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 198 litre sahte içki ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Kula’da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı

Manisa’nın Kula ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 198 litre sahte içki ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kenger Mahallesi’nde sahte alkol üretimi ve satışı yapıldığı istihbaratını alan İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Gökçeören Karakol Komutanlığı ekipleri, M.T.(46), C.T.(86), C.A.(55) ve C.K.’nin (68) ikametlerine eş zamanlı baskın düzenledi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 198 litre sahte içki, 2 adet damıtma düzeneği, 7 adet metal, 2 adet plastik soğutma varili ve 4 adet damlama sistem borusu ele geçirildi. Eş zamanlı olarak düzenlenen ve ikametlerinde litrelerce sahte alkol bulunan şüpheliler gözaltına alınırken, sahte alkollere de el konuldu.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldığı bildirildi.

MANİSA

26 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:51
  • GÜNEŞ 08:19
  • ÖĞLE 13:15
  • İKİNDİ 15:41
  • AKŞAM 18:02
  • YATSI 19:25
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kavşakta TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Kavşakta TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Manisa’da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Manisa’da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Metal sanayisine yön veren firmalar sertifikalarını aldı
YEREL HABERLER Metal sanayisine yön veren firmalar sertifikalarını ...
Yunusemre Gazi İlkokulu’nda genç yetenekler belirlendi
YEREL HABERLER Yunusemre Gazi İlkokulu’nda genç yetenekler ...
Liseli öğrenciler, minik öğrencilere kitap okudu
YEREL HABERLER Liseli öğrenciler, minik öğrencilere kitap okudu
Fatih Kaçmaz yuvaya döndü Salihli Belediyespor’dan orta sahaya takviye
YEREL HABERLER Fatih Kaçmaz yuvaya döndü Salihli Belediyespor’dan ...
Gazetecilere e-Belge ve e-Defter uygulamaları anlatıldı
YEREL HABERLER Gazetecilere e-Belge ve e-Defter uygulamaları ...
Manisa’da yaşayan göçmenler için “Biz bize sohbetler” programı
YEREL HABERLER Manisa’da yaşayan göçmenler için “Biz bize sohbetler” ...
Manisa'da toprak kayması okulun bahçe duvarlarına zarar verdi Aşırı yağmurlar sonrası yaşanan toprak kayması sonucu Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin bahçe istinat duvarı ve bitişiğindeki binalar zarar gördü
YEREL HABERLER Manisa'da toprak kayması okulun bahçe duvarlarına ...
Okulun bahçe duvarının yıkıldığı toprak kayması tedirgin ediyor
YEREL HABERLER Okulun bahçe duvarının yıkıldığı toprak kayması ...
Akhisarspor 3-4 takviye yapacak
YEREL HABERLER Akhisarspor 3-4 takviye yapacak
Çevirmeyi gördüler, esrar poşetini yola fırlattılar
YEREL HABERLER Çevirmeyi gördüler, esrar poşetini yola fırlattılar
Büyükşehirin bir projesine daha destek
YEREL HABERLER Büyükşehirin bir projesine daha destek
'Salihli OSB 40 bin kişiye ekmek kapısı olacak'
YEREL HABERLER 'Salihli OSB 40 bin kişiye ekmek kapısı olacak'
Manisa'ya 2019'da ortalamanın üzerinde yağış düştü 30 Aralık Pazartesi günü Manisa mevsimin ilk karı ile buluşabilir
YEREL HABERLER Manisa'ya 2019'da ortalamanın üzerinde yağış düştü 30 ...
Vali Deniz'den su tasarrufu çağrısı
YEREL HABERLER Vali Deniz'den su tasarrufu çağrısı
Manisa FK'dan Almanya çıkarması
YEREL HABERLER Manisa FK'dan Almanya çıkarması
Turgutlu'da atıklar sokak hayvanları için mama oldu
YEREL HABERLER Turgutlu'da atıklar sokak hayvanları için mama oldu
Judo çalışma kampı Salihli’de yapıldı
YEREL HABERLER Judo çalışma kampı Salihli’de yapıldı
Yunusemre Belediyesi personeline sağlıklı beslenme semineri
YEREL HABERLER Yunusemre Belediyesi personeline sağlıklı beslenme ...
Otomobilden atılan poşetten 750 gram esrar çıktı
YEREL HABERLER Otomobilden atılan poşetten 750 gram esrar çıktı
Salihli'de 'şiddete hayır' konseri
YEREL HABERLER Salihli'de 'şiddete hayır' konseri
(Özel) 70 senedir keçi derisini 'mest' ediyor Manisalı 82’lik son mest ustası zamana direniyor Emekli olduktan sonra mesleğini hobi olarak yapmaya devam eden Haluk Kesimli: “Parasal yönden Allah’a şükür maaşımız yetiyor. Bunu da ek olarak yapıyorum artık. Kahve köşesinde oturmaktansa burada faydalı olmak hoşuma gidiyor”
YEREL HABERLER (Özel) 70 senedir keçi derisini 'mest' ...
Minibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Minibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü ağır ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X