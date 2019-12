Selendi Kaymakamı Atak öğrencilerle kitap okudu

Manisa Valiliği tarafından başlatılan Manisa Eğitim Projeleri (MANEP) 2023 “Manisa Her Yerde Okuyor” projesi kapsamında Selendi Kaymakamı Can Atak, ilçedeki öğrencilerle birlikte kitap okudu.

Selendi Kaymakamı Can Atak, Manisa Valiliği tarafından hayata geçirilen MANEP 2023 kapsamında "Manisa Her Yerde Okuyor" projesine destek vererek öğrencilerle birlikte kitap okudu. Fatih Ortaokulunda öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Atak, kitap okuma etkinliği sonrasında öğrencilere gelecek hedeflerini sordu. Öğrencilerin sorularına cevap veren Atak, "Bizler de sizler gibi bu masa ve sıralardan buralara geldik. Onun için çok okumak çok bilgi sahibi olmak demektir. Sizler de çok çok kitap okuyun bilgi sahibi olun. Bu masa ve sıralardan geleceğin Türkiye’sine yön veren insanlar olun" dedi.

Kaymakam Can Atak son olarak Okul Müdürü Ahmet Kaçar ve öğretmenlerle görüşerek eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. Kitap okuma etkinliğine Kaymakam Atak’ın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman, Şube Müdürleri Zakir Okulmuş ve Yüksel Kanyılmaz da katıldı.

MANİSA 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:51

GÜNEŞ 08:20

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:02

YATSI 19:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.