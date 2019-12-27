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Kadınların el emekleri Akhisar’da satışa sunuldu Akhisar’da ilk kez 'Kadın Üretici Pazarı' açıldı

İHA

Akhisar Belediyesi öncülüğünde Akhisar Kadın Kooperatifi, Akhisar Kadın Derneği ve 8 Mart Kadın Dayanışma Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği "Kadın Üretim Pazarı" belediye hizmet binası önünde açıldı. Ev hanımlarına gelir, öğrencilere burs olarak geri dönecek etkinlik 31 Aralık gecesine kadar devam edecek.

Kadınların el emekleri Akhisar’da satışa sunuldu Akhisar’da ilk kez 'Kadın Üretici Pazarı' açıldı

Akhisar Belediyesi öncülüğünde Akhisar Kadın Kooperatifi, Akhisar Kadın Derneği ve 8 Mart Kadın Dayanışma Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği “Kadın Üretim Pazarı” belediye hizmet binası önünde açıldı. Ev hanımlarına gelir, öğrencilere burs olarak geri dönecek etkinlik 31 Aralık gecesine kadar devam edecek.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde Akhisar Belediyesi öncülüğünde “Kadın Üretim Pazarı” hizmete açıldı. Akhisar Kadın Derneği ve 8 Mart Kadın Dayanışma Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği üretici pazarında ev hanımlarına gelir ve öğrencilere burs sağlanması hedefleniyor. Yılbaşı akşamına kadar kalacak Kadın Üretici Pazarında Akhisarlı kadınlara ait el emeği örgülerin, takıların, süs eşyalarının yanı sıra organik gıda ürünler de yer alıyor. Sergileri gezerek tüm Akhisarlıları davet eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu kadın emeğine destek vermek için bu girişimi hayata geçirdiklerini belirterek, sergilerden elde edilen gelirlerin ev hanımlarına ekonomik destek ve öğrencilere burs olarak geri döneceğini söyledi.
Bu girişimden oldukça memnun olduklarını belirten ve belirli periyotlarla tekrarlanmasını dile getiren Akhisar 8 Mart Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Ayşen Uçar, burada bulunan bir çok kadın üreticinin aynı zamanda Kadın El Emeği Pazarı’nda yer alan kadınlar olduğunu söyledi. Kadınların, emeklerini sürekli satabileceği pazarlara ihtiyaç duydukları belirten Uçar, bu konuda ilk duyarlılığı gösteren Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya teşekkür etti.
Yıl sonu için düzenlenen kadın üretici pazarına tüm Akhisarlıları davet eden Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Tüm Akhisarlı hemşehrilerimizi buraya bekliyoruz. Burada Akhisar Kadın Kooperatifimiz, Akhisar Kadın Derneğimiz, 8 Mart Kadın Dayanışma Derneğimiz, Halk Eğitim Merkezi’nde üretim yapan kadınlarımız ve Akhisar’da el emeklerini kazanca dönüştürmek isteyen tüm kadınlarımız yer alıyor. Kooperatifimiz ve derneklerimiz buraya gelen kadınlarla birlikte çalışmayı da istiyor. Ben de üretime dahil olmak ve ekonomik gelir elde etmek istiyorum diyen tüm kadınlarımızı stantlarımıza bekliyoruz. İleri ki yıllarda bu pazarı daha da geliştirmek için çalışacağız. Eğer halkımızdan güzel talepler gelirse yıl içerisinde belirli periyotlarda bu pazarı yeniden düzenleyebiliriz. Akhisar’da kadın üreticilerine hem destek olmak isteyen hem de normalde Akhisar’da çok bulamadığımız ürünlerden satın almak isteyen tüm vatandaşlarımızı üretici pazarımıza bekliyoruz” dedi.
Akhisar Kadın Kooperatifi Başkanı Hüsniye Burcu Alkın, “31 Aralık gününe kadar devam edecek bu pazara kendi yapmış olduğumuz ürünlerle katıldık. Stantlarımızda ayrıca engelli çocuklarımızın hazırladığı el emeği ürünlerin yanı sıra çay ve kahve servisimiz de var. Yaptığımız börekler, sarmalar, ekmekler ve tatlılar gibi birçok ürünümüz stantlarımızda yer alıyor. Tanıtım standımıza herkesi bekliyoruz. Burada bir form hazırladık; iş ortağı olarak aramıza katılmak isteyen yeni arkadaşları da aramızda görmeyi çok isteriz. Çünkü daha kalabalık bir aile olmak ve kadınların üretimde daha çok yer almalarını istiyoruz” dedi.
Akhisar Kadın Kooperatifi üyelerinden Fatma Kocabıyıkoğlu ise bu büyük aileyi tanımak isteyen herkesi standa davet etti. Akhisar Kadın Kooperatifi üyelerinden Sultan Koç Sabancı bu pazarın Akhisar’a yeni bir hava, nefes getirdiği için Akhisar Belediyesi’ne teşekkür ederek bütün girişimci kadınları standa beklediğini kaydetti.

MANİSA

27 Aralık 2019 Cuma

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