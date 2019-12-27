Küçük Efe’nin yüzü güldü

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli ilçesinde engelli vatandaş Efe Özovalı’ya akülü tekerlekli sandalye armağan etti. Yapılan yardımla artık daha rahat hareket edebileceğini belirten küçük Efe, Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak ve onların sosyal hayata katılımını sağlamak için projeler üreten Manisa Büyükşehir Belediyesi, akülü tekerlekli sandalye yardımıyla bir ailenin daha yüzünü güldürdü. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Dairesi Halkla İlişkiler Şube Müdürü Gülşen Çalışkan, Efe Özovalı adlı engelli vatandaşımızı evinde ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamını Özovalı ailesine ileten Çalışkan, küçük Efe’ye akülü tekerlekli sandalyesini takdim etti. Yapılan yardım için Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür eden Efe Özovalı, “Artık daha rahat bir şekilde dolaşabileceğim. Yeni yıl hediyesi oldu bu bana. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

MANİSA 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:51

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