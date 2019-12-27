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Sancaklıbozköylü çocuklar futbol sahasının yenilenmesini istiyor

İHA

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıbozköy'de bulunan ve 80'li yıllarda yapılan futbol sahası bakımsızlıktan kullanılamaz hale geldi. Çocuklar, taş, toprak ve çakıllarla dolu futbol sahasında sakatlık pahasına idman yaparken, futbol sahasının etrafındaki tellerin paramparça hali, filesiz kaleler, harap durumdaki soyunma odaları ve oturulamayacak durumdaki kulübeler sahanın içler acısı halini gözler önüne serdi.

Sancaklıbozköylü çocuklar futbol sahasının yenilenmesini istiyor

Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıbozköy’de bulunan ve 80’li yıllarda yapılan futbol sahası bakımsızlıktan kullanılamaz hale geldi. Çocuklar, taş, toprak ve çakıllarla dolu futbol sahasında sakatlık pahasına idman yaparken, futbol sahasının etrafındaki tellerin paramparça hali, filesiz kaleler, harap durumdaki soyunma odaları ve oturulamayacak durumdaki kulübeler sahanın içler acısı halini gözler önüne serdi.
Sancaklıbozköy Mahallesindeki futbol sahasının içinde taş ve çakıllar olduğu için her idmanda toplar patladığını ve yeni top almak zorunda kaldıklarını kaydeden kulüp yöneticileri, kulüp binası ve soyunma odası olmadığı için topları buzdolabında sakladıklarını kaydederken, büyüklere çağrıda bulunan çocuklar ise futbol sahasının yenilenmesini istedi.
Sancaklıbozköy Spor Kulübü Başkanı Ali Odabaşı, “Sancaklıbozköy olarak U14 ve U17 olarak turnuvalara katılıyoruz. 4045 tane gencimiz var ama antrenman yaptıramıyoruz. Antrenman yapmamız için bize Karaoğlanlı sahası gösterildi. Ama orayı da Donatımspor bu sene kullandığı için bir şey yapamıyoruz. Orayı bize vermiyorlar. Biz ancak kendi imkanlarımızla burada maç yapıyoruz. Kendi imkanlarımızla eşofman aldık, forma yaptırdık. Başka bir şey yok. Biz saha istiyoruz. Buraya valimiz de geldi, inceledi. Bizim buraya tesis yapılacaktı sonradan ne olduysa bilmiyorum yapılacak olan tesis Çobanisa’ya kaydı. Bizim buraya yapmayacaklar. Gençlerimiz her şeye rağmen buraya geliyorlar. İki takımı da burada çalıştırmak zorundayım. U14 takımımızın maçları başladı, U17 takımımız yılbaşında maçlara başlayacak. Bize yardımcı olsunlar istiyoruz. Soyunma odaları yıkılıyor” dedi.
Her idman sonrası topların taşlar nedeniyle patladığını ifade eden Odabaşı, “Tellerimiz dikenli. Toprak saha olduğundan çocuklarımızı toplara vurduğunda patlıyor. Her taraf taş dolu. Korkuyoruz bir de sakatlık olursa hayatımız sönecek” diye konuştu.

MANİSA

27 Aralık 2019 Cuma

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