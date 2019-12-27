Yunusemreli filenin sultanları galip geldi

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Yunusemre Bayan Voleybol Takımı, 20192020 sezonu yıldız bayanlar kategorisinde Laleli Zaferspor ile oynadığı maçı 30 kazandı.

Yunusemre Belediyespor Voleybol Takımı, Çok Amaçlı Spor Salonunda Laleli Zaferspor ile karşılaştı. İlk seti oldukça çekişmeli geçen maçta setleri, 3432, 2519, 2513 skorla 30 kazanan Yunusemreli Sultanlar galibiyetlerine yenisini ekledi. Takım, gelecek maçını Alaşehir Belediyespor ile yapacak.

Yunusemre Belediyespor, 2003, 2004, 2005, 2006 doğumluların yer aldığı Yıldızlar kategorisinde grubunda Salihli Belediyespor, Laleli Zaferspor, Turgutlu Belediyespor, Alaşehir Belediyespor ile mücadele ediyor.

MANİSA 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:51

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