Alaşehir'de taksi durakları tek tip oldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bulunan taksi durakları hayata geçirilen proje ile tek tip olarak düzenlenerek, modern bir görünüme kavuştu.

Alaşehir Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından ilçede bulunan 10 taksi durağı için hazırlanan kulübelerin montajı yapıldı. Yazın sıcaktan, kışın ise soğuğa karşı yalıtımlı olan durakların modern görüntüsü de taksici esnafını sevindirdi. Alaşehir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şevki Ağırbaş, "İlçemizde hizmet veren 10 adet taksi durağı odamız tarafından yeni proje ile hazırlanarak, duraklara monte edildi. Duraklar saç, köpük ve plastik ve çelikten oluşan sandviç panel çelikten imal edildi. Duraklar kışın soğuktan, yazın sıcaktan koruyacak şekilde yapıldı. İlçemizde bulunan taksici arkadaşlarımız 24 saat aralıksız çalışıyorlar. Dolayısıyla iş dönüşü dinlenebilecekleri bir ortam gerekiyor. Biz de oda olarak taksicilik yapan arkadaşlarımızın dinlenebilecekleri huzurlu bir durak inşa ettik. Ayrıca duraklar tek tip olarak düzenlendiği için şehrimiz için de güzel bir görüntü oluşturdu. Alaşehir’de toplamda 15 adet taksi durağımız var, kalan 5 durağımız bazı prosedürler nedeniyle yapılamadı. Zaman içerisinde kalan 5 adet durağımız da yeni projeyle yapacağız" dedi.

MANİSA 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:52

GÜNEŞ 08:20

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:03

YATSI 19:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.