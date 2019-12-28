Manisa’da otomobil bekçi kulübesine çarptı: 3 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bekçi kulübesine çarpan otomobilde bulunan 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza GölmarmaraSalihli yolu Alaşehir Çayı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gölmarmara yönünden Salihli yönüne gitmekte olan Behzat K.(43)yönetimindeki 45 AEC 581 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, bir iş yerine ait bekçi kulübesine çarptı. Sıkışan otomobil sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri çıkarırken kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan eşi İnci K. ve çocukları Esma K. (2) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili çalışma başlatılırken yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

MANİSA 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:52

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