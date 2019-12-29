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Başkan Çerçi miniklerle birlikte tiyatro izledi

İHA

Başkan Çerçi miniklerle birlikte tiyatro izledi

Manisalı çocuklar, Yunus Emre Millet Çarşısı Kültür Salonu’nda sahnelenen ‘Ağaçların Dansı’ isimli tiyatro oyununu çok beğendi. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de yoğun ilgi gören oyunu miniklerle birlikte izledi.
Yunusemre Belediyesi aralık ayı etkinlik programı kapsamında ‘Ağaçların Dansı’ isimli çocuk tiyatro oyunu sahnelendi. Yunus Emre Millet Çarşısı Kültür Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Irmak ve N. Elif Binici, Daire Müdürleri, Meclis Üyeleri ve tiyatroseverler katıldı. Oyunu minik tiyatroseverlerle birlikte izleyen Başkan Çerçi, yaptığı konuşmada amaçlarının çocuklara küçük yaşta tiyatroyu sevdirmek olduğunu belirtti. Nuri Gökaşan’ın yazdığı, Uğurcan Özfırıncı’nın yönettiği küresel ısınmaya dikkat çeken oyunda, kirliliğin yoğun olduğu bir kasabada ağaçları keserek para kazanmayı hedefleyen iki kafadarı ve buna karşı çıkan Uzaylı Zozo’nun hikayesini anlatıldı. Katılımın yoğun olduğu oyun tiyatroseverlerden tam not aldı.

MANİSA

29 Aralık 2019 Pazar

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