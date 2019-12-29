Kıbrıs gazisi, Soma'da törenle toprağa verildi

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MANİSA'nın Soma ilçesinde 66 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Nazım Öz, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Evli, 2 çocuk babası Kıbrıs gazisi Nazım Öz, dün saat 16.30 sıralarında Nihat Danişment Mahallesi'ndeki evinde kalp krizinden yaşamını yitirdi. Aslen Kırkağaç ilçesinden olan gazi Öz, için bugün öğlen Soma Parkaltı Camisi'nde, askeri tören düzenlendi. Törene, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Soma Belediye Başkanı AK Parti'li Ali Tulup, gaziler, Öz'ün ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından gazi Öz'ün bir süre askerlerin omzunda taşınan tabutu, cenaze aracına konulup, Soma Belediye Mezarlığı'na götürüldü. Öz, buradaki şehitlikte gözyaşları içinde toprağa verildi. Gazi Öz, aynı zamanda Soma Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği'nin kurucu başkanıydı.



MANİSA 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:52

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