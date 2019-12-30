Salihli’nin sultanlarından galibiyetli başlangıç

Salihli Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Bursa’da oynadığı ikinci yarının ilk maçında İnegöl Voleybol’u set vermeden 30 yenerek devreye galibiyetle başladı.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 2.grupta mücadele eden Baş antrenör Hüseyin Kurt ve antrenör Hasan Gören yönetimindeki Salihli Belediyespor, Bursa’da kazanarak deplasmandaki 5. galibiyetini aldı. Salihli Belediyespor, ligin 12. hafta maçında deplasmanda İnegöl Voleybol ile karşılaştı. Bursa Cengiz Göllü Spor Salonunda oynanan maça etkili başlayan Salihli’nin Sultanları, ilk seti 2513, ikinci seti 2514 ve son seti de 2519 alarak maçı set vermeden 30 kazandı. Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, aldığı bu galibiyetle 21 puana yükselirken İnegöl Voleybol ise 1 puanda kaldı.

Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, önümüzdeki hafta evinde Manisa Ata Okul Spor ile karşılaşacak.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Bursa deplasmanında kazanarak ikinci devreye galibiyetle başlayan Salihli Belediyespor’un genç oyuncularını ve teknik heyetini tebrik ederek başarılar diledi.

MANİSA 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:52

GÜNEŞ 08:21

ÖĞLE 13:17

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:04

YATSI 19:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.