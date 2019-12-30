Manisalı Hande, Japonya’da dünya üçüncüsü oldu

Manisa’da yaşayan 10 yaşındaki ortaokul beşinci sınıf öğrencisi Hande Körbalta, resimdeki başarısı ile katıldığı yarışmada dünya üçüncülüğü elde etti.

Manisa Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ortaokul beşinci sınıf öğrencisi Hande Körbalta, Türkiye üçüncüsü olarak ülkemizi temsilen katıldığı Japonya’daki resim yarışmasında dünya üçüncüsü oldu. Resim yapmayı seven ve resim öğretmeni Cihangir Hür eşliğinde çalışmalarını sürdüren Körbalta, yeni başarılar hedefliyor.

Yarışmaya çizgilerden çizdiği dünya resmi ile katıldığını dile getiren Körbalta, “Harita Genel Müdürlüğü’nün ‘Haritaları seviyoruz’ adlı yarışmasında Türkiye 3’üncüsü oldum. Ardından Japonya’da düzenlenen yarışmaya resmim Türkiye 3’üncüsü olarak gitti. Harita çizgilerden oluştuğu için ben de çizgilerden oluşan bir dünya resmi çizdim. Türkiye 3’üncülüğü ardından Japonya’da da dünya 3’üncüsü oldum. Hem mutluyum hem de heyecanlıyım” diye konuştu.

Gururlu olduklarını dile getiren Manisa BİLSEM resim öğretmeni Cihangir Hür, “Dünya 3’üncülüğü Türkiye’yi temsil etme noktasında çok güzel ve net bir skor. Öğrencimiz yaklaşık iki yıldır merkezimizde. Bu süre içerisinde yarışmalara hazırlandılar. Diğer farklı çalışmalarını da sürdürdüler. Harita Genel Müdürlüğü’nün yaptığı bir çalışmaydı. Bu yarışmadan Türkiye 3’üncüsü olarak ayrıldı. Bu yarışmadan sonra resimler Japonya’ya gönderildi. Uluslararası Harita Birliğinin düzenlediği yarışmada da ülkemizi temsilen dünya üçüncüsü oldu. Kendisini gerçekten kutluyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz” diye konuştu.

MANİSA 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:52

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