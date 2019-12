Mahalle okullarının gönüllü boyacıları

Manisa’nın Kula ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kula Gençlik Merkezi gönüllüleri, "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında mahalle okullarını boyuyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 2019'un "gönüllülük yılı" ilan edilmesiyle hazırlanan "Merkezim Her Yerde" projesi, Kula’da da devam ettiriliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kula Gençlik Merkezi gönüllüleri, proje kapsamında Başıbüyük Mahallesi’ne giderek, Başıbüyük İlkokulunun iç ve dış cephelerini boyadı, öğrenciler ile birlikte eğlenceli aktiviteler yaptı. Gençlik Merkezi gönüllülerine katılan ve tamamen gönüllü olarak projeye destek veren üniversite öğrencileri de, Başıbüyüklü öğrencilere palyaço gösterileri yaparak, onlarla birlikte çeşitli etkinlikler yaptı.

"Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında Kula Gençlik Merkezi gönüllüleri ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kula Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile birlikte Başıbüyük İlkokulu’nda çeşitli etkinlikler yaptıklarını kaydeden Gençlik Merkezi Müdürü Filiz Çiçek, “Gençlik ve Spor Bakanlığınca 2019'un 'gönüllülük yılı' ilan edilmesiyle, Gençlik Merkezlerinde uygulanan ‘Merkezim Her Yerde’ projesini, biz de Kula’ya bağlı mahallelere taşıyoruz. Bu kapsamda gönüllülerimiz ve öğrenci arkadaşlarımız ile birlikte, sağlık ve eğitim açısından kötü durumda olan Başıbüyük İlkokulunu ziyaret etti. Okulun ihtiyacı olan iç ve dış cepheleri, gönüllülerimiz ile birlikte boyadık. Aynı zamanda okulda öğrenim gören minik öğrencilerimizle de çeşitli etkinlikler yaptık. Projenin kırsal mahallelerdeki öğrencilerin eğitimi açısından oldukça verimli olduğunu düşünüyorum. Kula’da da sadece Başıbüyük’te değil, diğer mahallelerimizde bakım ve onarım ihtiyacı olan okullarımızı, proje kapsamında ziyaret ederek ihtiyaçlarını gidermeye çalışacağız" dedi.

