Şehzadeler Zabıtasından yılbaşı denetimi

Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni yıla sayılı saatler kala ilçedeki eğlence mekanları ve kafelerde denetim yaptı.

Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yeni yıl öncesinde eğlence mekanları ve kafelerde denetim yaptı. Ekipler yaptıkları denetimlerde uygun şartları taşımayan mekanlara eksikliklerini gidermeleri için gerekli uyarıları yaptı.

Manisa halkının yılbaşı gecesini rahat bir şekilde geçirmeleri için eğlence mekanlarında sıkı bir denetim başlattıklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz ile eğlence mekanlarında ve kafelerde denetimlerimizi arttırdık. Yılbaşı gecesini dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir yılbaşı gecesi geçirmeleri için hijyen denetimleri, gıda kontrolleri ve mekanların uygunluklarını denetledik. İlçemizde yaptığımız denetlemelerde işletmelerin büyük çoğunluğunun gerekli tüm şartları taşıdığını gördük. Ancak bunun yanı sıra ufak tefek bazı sıkıntıları olan işyerlerine de gerekli uyarıları yaptık, takipçisi olmaya devam edeceğiz. Halkımızın yılbaşı gecesini huzurlu ve güzel bir şekilde geçirmeleri için denetimlerimiz devam edecek.” dedi.

MANİSA 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:52

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