Akgedik Yunuskent 2. etapta sözleşme süreci başlıyor

Yunusemre Belediyesi’nin konut sorununa neşter vuran 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Projesi’nde 2. etabında sözleşme süreci 2 Ocak Perşembe günü başlayacak.

Yunusemre Belediyesi’nin Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığıyla hayata geçirdiği 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi’nin 2. etabında sona yaklaşılıyor. Hak sahiplerine kısa bir süre içerisinde teslim edilmesi planlanan projede sözleşme süresi başlıyor. 02 31 Ocak 2020 tarihleri arasında 2. etap, 2. kısım hak sahipleri, 03 28 Şubat tarihleri arasında ise 2. etap 1. kısım hak sahipleriyle Halk Bankası arasında sözleşme imzalanacak.

Hak sahipleri; konut fiyatı, peşinat, vade oranı ve taksitler ile ne zaman sözleşme yapacaklarına ilişkin listeye TOKİ’nin resmi web sitesi www.toki.gov.tr ile Yunusemre Belediyesi resmi sitesi www.yunusemre.bel.tr adresinden ulaşabilecekler.

2 kısım halinde ihale edilen 2. etap projesinde 1503 konut, 25 işyeri, 2 cami, 12 derslikli ilkokul, 12 derslikli ortaokul, altyapı ve çevre düzenlemeleri yer alıyor.

Bir milyon 550 bin metrekare alan üzerine kurulacak Akgedik Yunuskent’te 5 bin 500 konut, 21 eğitim kurumu, 2 sağlık merkezi, 1 pazaryeri, 7 ibadethane, 14 çocuk oyun parkı, 5 ticaret merkezi, 7 kent meydanı ve pek çok yatırım zaman içinde hayat bulacak.

MANİSA 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:52

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