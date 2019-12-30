Huzurevi sakinleri yeni yılı erken kutladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi İsmailMuammer Cider Huzurevi sakinleri, kendileri için hazırlanan yılbaşı kutlamasıyla yeni yıla erken girdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İsmailMuammer Cider Huzurevi sakinleri için yıl başı eğlencesi düzenlendi. Kutlama programına Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan da katıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuarının seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarda dans ederek eğlenen huzur evi sakinlerine Ustamehmetoğlu ve Özcan da eşlik etti. Huzurevi sakinlerine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Başkan Danışmanı Nursel Ustemehmetoğlu, yeni yılın sağlıklı ve huzurlu geçmesini diledi. Konuşmaların ardından huzurevi sakinleriyle birlikte yılbaşı pastası kesildi.

MANİSA 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:52

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