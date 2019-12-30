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Büyükşehirin projesi için imzalar atıldı

İHA

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazanan 'Manisa'da Süt Ürünlerinin Üretim, Paketleme ve Pazarlama Zinciri'nin Fizibilitesi' isimli proje Kütahya'da imzalandı.

Büyükşehirin projesi için imzalar atıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazanan 'Manisa’da Süt Ürünlerinin Üretim, Paketleme ve Pazarlama Zinciri’nin Fizibilitesi' isimli proje Kütahya’da imzalandı.
Zafer Kalkınma Ajansının 2019 yılı Fizibilite Destek Programı kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Manisa'da Süt Ürünlerinin Üretim, Paketleme ve Pazarlama Zincirinin Fizibilitesi' isimli projesi desteklenmeye hak kazandı. Projenin, Manisa’daki süt sektörünün genel durumunu ortaya çıkarması, süt sektörünün mevcut durumunun analiz edilmesi, ihtiyaçlarının belirlenmesi, geleceğe yönelik atılacak adımlar hakkında yapılması gereken çalışmalar, sektöre yönelik yol haritasını belirlemesi amaçlanıyor. Ajansın destek programında Manisa’nın da içinde yer aldığı TR33 bölgesinin kalkınmasına ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi amaçlanırken Zafer Kalkınma Ajansı’nın plan, program ve stratejik öncelikleri ile uyumlu, kısa/orta vadede yatırıma dönüştürülebilecek nitelikteki fizibilite çalışmalarının desteklenmesinin gerekliliğinin altı çizildi. Ajans, bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan projeyi destekleme kararı aldı. Projenin imza töreni Kütahya’da gerçekleştirildi. Zafer Kalkınma Ajansı’ndaki sözleşme imza törenine Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta katıldı.

MANİSA

30 Aralık 2019 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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